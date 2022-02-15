Україна фінішувала у топ-10 у чоловічій естафеті на Олімпіаді

На Олімпійських іграх 15 лютого розіграли комплект нагород у чоловічій естафеті з біатлону. За медалі змагалася 21 команда, повідомляє 24 Канал.

Вдала стрілянина та незрозуміла ситуація на останньому колі

На Олімпійських іграх збірна України виступила у дещо експериментальному порядку. Гонку розпочинав Богдан Цимбал, далі на дистанцію вийшов Артем Пріма, потім – Антон Дудченко, а фінішером був Дмитро Підручний.

Богдан Цимбал вдало розпочав свій етап. На першому рубежі українець використав один додатковий патрон. Таким чином, біатлоністу вдалося втриматися в топ-10.

На стрільбі стоячи Цимбал також відпрацював із шести пострілів. Богдан вийшов на другу позицію зі стадіону. Спортсмену ДКР він програвав лише 1.5 секунди.

Однак утримати таку високу позицію біатлоністові не вдалося. Під час трансляції було помітно, як українець тяжко рухався на дистанції. Ці кадри трохи насторожували, бо жорстокий пекінський клімат уже не вперше "бив" за здоров'ям спортсменів.

На щастя Богданові вдалося фінішувати. Він передав естафету 9-му, біатлоністу ОКР він програв 42 секунди.

Штрафне коло на другому етапі

На першій стрільбі Артему Пріме знадобився один додатковий патрон. Після виходу із кордону він замкнув топ-10.

На жаль, після "стійки" біатлоніст вирушив на одне коло штрафу. Провальна стрілянина відкотила українську команду на 12 позицію.

Далі на дистанцію вийшов Антон Дудченко. Біатлоніст порадував уболівальників після першої стрілянини. Українець закрив чисто всі цілі без додаткових патронів. Антон вийшов на 10-й рядок.

Але на "стійкі" Дудченку не вдалося повторити успіх. Антон вирушив на один штрафний круг після стрілянини стоячи. Українець опинився за межами десятки найкращих.

Вихід Підручного

Дмитро Підручний був фінішером української команди. Він вдало розпочав свій етап. Українець ідеально відпрацював на стрільбі лежачи, Дмитро був найшвидшим на рубежі. Для того, щоб закрити всі цілі, йому знадобилося 26.5 секунд.

Біатлоніст знову повернув Україні 10 позицію. На стійці Україну знову спіткала невдача. Підручний відправив команду на два штрафні кола. У результаті "синьо-жовті" фінішували на 9-й позиції.

Розв'язка на останньому рубежі

Із самого початку гонки спортсмени ДКР "окупували" лідерство. Здавалося, що їхня перемога цілком очевидна. Перед підходом до останнього рубежу росіян мав солідний гандикап. У найближчого лідера вони вигравали 50 секунд.

Остання стрілянина склалася для росіян не найкращим чином. Едуард Латипов відправив свою команду на два додаткові кола.

Тим часом збірна Норвегії зуміла повернути свою першість. Ветле-Сьястад Крістіансен ідеально відпрацював на рубежі та вийшов на першу позицію. Олімпійське "срібло" дісталося представникам Франції, а "бронза" – біатлоністам ДКР.

Результати чоловічої естафети на Олімпіаді-2022.

1. Норвегія (1+7) 1:19:50.22.

Франція (0+9)+27.43.

ДКР (2+6) +45.3…

9. Україна (4+12) +3:41.3