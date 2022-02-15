Європарламент схвалив надання макрофінансової допомоги Україні

Європейський парламент підтримав голосування щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за прискореною процедурою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Результат голосування було оголошено у вівторок на початку засідання.

"Макрофінансова допомога Україні – ухвалено" , - оголосили у парламенті.

Водночас кількості голосів не було названо.

Безпосереднє голосування відбулося у понеділок.

Очікується, що саме рішення проголосують на голосуванні в середу.

У разі позитивного голосування далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія 1 лютого ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш у сумі 600 млн євро безумовний і буде наданий одразу після набуття чинності договорами. Надання другого траншу у такому самому розмірі буде обумовлене прогресом, продемонстрованим Україною у реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

11 лютого це рішення затвердила Рада ЄС на рівні послів.