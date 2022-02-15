В Україні почали використовувати "Молнупіравір" від COVID-19

Перші українські пацієнти отримали препарат "Молнупіравір", на який чекали від самого початку пандемії. Його призначатимуть тільки сімейні лікарі для тих пацієнтів, які коронавірус переносять важко, потрапляють у стаціонари і мають ризик померти, повідомляє ТСН.

"Молнупіравір" - перший зареєстрований у світі лікарський засіб прямої дії. Його починали розробляли, як препарат для лікування грипу. Однак під час пандемії коронавірусу стало зрозуміло, що препарат можна використовувати проти коронавірусу.

"Завдяки цьому препарату, припиняється побудова нових молекул РНК, тобто вірус перестає розмножуватися в клітинах і таким чином припиняється інфікування нових клітин" , - пояснює лікарка-імунологиня, докторка медичних наук Алла Волоха.

Пігулки важливо призначити у перші 5 дні інфікування. "Молнупіравір" призначається саме для груп ризику: це хворі на діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння, а також українці старші за 60 років.

Цей препарат заборонений до продажу, він не має з'явитися в аптеках - єдине джерело, де може отримати його пацієнт - це сімейний лікар і він має надати препарат безкоштовно.

Зараз коли "Омікрон" витісняє "Дельту" в стаціонари потрапляють пацієнти саме з супутніми хворобами, або не вакциновані. Клінічні дослідження показали, що "Молнупіравір" вдвічі зменшує ризик госпіталізації, водночас в групі, що отримувала препарат не було зареєстровано жодної смерті.

"Якщо їх (ліки "Молнупіравір" – ред.) можна буде застосовувати всім, кому це рекомендовано, насамперед особам груп ризику, є надія, що противірусні препарати разом з вакцинацією зможуть вплинути на хід пандемії" , - зазначає імунологиня Алла Волоха.

Нині в Україну завезли 60 тисяч курсів "Молнупіравіру". Підписаний контракт ще на 300 тисяч курсів з компанією "Мерк" і 300 тисяч курсів противірусного препарату від компанії "Pfizer".