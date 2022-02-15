Javelin та Bayraktar: хто і яку зброю постачає зараз Україні

Через загрозу російського вторгнення в Україну країни-члени НАТО відправили Києву тисячі тонн зброї та боєприпасів, повідомляє Deutsche Welle.

Ці поставки, впевнені в альянсі, повинні зміцнити обороноздатність України перед загрозою, що виходить із масованого розгортання російських військ на її кордонах. За даними української влади, західні партнери вже надали Києву військову допомогу на загальну суму 1,5 млрд доларів. Німеччина досі відмовляється постачати зброю Україні.

Javelin та NLAW: протитанкові ракети зі США та Великобританії﻿

У ящиках з озброєнням, доставку якого вітає Резніков, серед іншого знаходяться переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та протитанкові керовані ракети NLAW. У рамках українських військових навчань "Заметіль-2022", що тільки-но розпочалися, багато солдатів, ймовірно, вперше візьмуть до рук цю нещодавно прибулу зброю.

Протитанкові ракети комплексу Javelin, що запускаються з плеча, оснащені інфрачервоною головкою самонаведення на ціль. Завдяки невеликим розмірам та малій вазі ця зброя відрізняється високою мобільністю при використанні. США постачають Україні Javelin з 2019 року. Інформація про точну кількість таких комплексів, що знаходяться в розпорядженні Києва, різниться, але лише з осені 2021 року, ймовірно, їх кількість збільшилася на кілька сотень. Вашингтон також дозволив країнам Балтії передавати наявні у них комплекси Javelin Україні.

Javelin (у перекладі з англійської - спис) - протитанкова зброя, яку вважають однією з найсучасніших у світі. Ракети комплексу здатні вражати як бронетехніку, так і укріплені бункери з відстані більше ніж 2 км, можуть знищувати й важкі танки, атакуючи їх зверху - через вразливу їх частину. Сказане відноситься і до аналогічно діючих британських ракет NLAW, у яких менша дальність дії. Нещодавно Лондон надав Україні близько 2000 таких ракет.

Stinger та GROM: ​​зенітні ракети США та Польщі

Наразі російська армія перевершує українську, насамперед – у повітрі. Тож у Києві особливо важливою вважають модернізацію власних коштів ППО. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила 10 лютого, що Вільнюс найближчими днями поставить Україні американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger.

Крім того, Польща надасть їй ПЗРК GROM, призначений для ураження літаків, що низько летять (висота - до 3 км). Оскільки на озброєнні української армії вже є аналогічна зброя, навчання для використання GROM та Stinger не має бути складним та тривалим.

Bayraktar: безпілотники з Туреччини

В останні роки Україна закупила не менше 20 дронів Bayraktar TB2 у Туреччини. Цей оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат може бути оснащений двигунами українського виробництва. Київ також придбав ліцензію на виробництво Bayraktar. Минулого тижня міністр оборони Резніков оголосив про будівництво відповідного заводу.

Дрони Bayraktar можна використовувати для проведення розвідки, вони також здатні нести дві протитанкові ракети з лазерним наведенням або чотири коректовані плануючі високоточні авіабомби. Наприкінці жовтня Bayraktar української армії вперше знищив артилерійську зброю проросійських сепаратистів на сході країни. Загалом БПЛА дають навіть слабким у військовому відношенні арміям можливість завдати серйозної шкоди сильнішому противнику.

Боєприпаси: Польща, Чехія та інші країни

Крім ракетних комплексів та індивідуальних засобів захисту, таких як каски та бронежилети, літаки, що приземляються в київському аеропорту, в основному доставляють боєприпаси. Вони призначені для автоматичної зброї та артилерійських знарядь української армії та надходять, у тому числі, з Чехії та Польщі – тієї країни, яка бачить і для себе загрозу з боку Росії, а тому вже багато років передає зброю Україні.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Канада та Франція з 2014 року також надсилають озброєння Україні. А останніми тижнями значно збільшилися поставки з Великобританії та США. За словами міністра оборони Резнікова, лише зі Сполучених Штатів до України вже доставлено 1300 тонн зброї.