Ідеальна сумісність: порода собак, яка підходить вам за знаком Зодіаку

Астрологи запевняють, що кожен собачник зможе налагодити добрі стосунки з собакою, якщо підбере породу згідно зі своїм знаком Зодіаку, повідомляє Новое время.

Характер людини залежить від того, під яким сузір'ям він народився. За словами фахівців, характер собак також підпорядковується зіркам. Тому, перш ніж завести чотирилапого друга, перевірте, чи підійде він вам за темпераментом.

Овен

Овни — активні, уперті та наполегливі люди. До того ж люди цього знака хоробрі й часом роблять необдумані вчинки. Їм підійдуть собаки зі схожим рухливим та енергійним характером. Найкращою породою для Овна стане Вівчарка. Вівчарки чудово піддаються дресуванню та добре підійдуть цьому вогняному знаку.

Телець

Люди цього знаку Зодіаку дуже люблять тварин і готові віддавати їм усі сили. Тільці ведуть активне життя і рідко бувають вдома, тому потребують самостійних собак. Найкращим другом для них може стати Бульдог. Цей собака досить самостійний та активний.

Близнюки

Близнюки наділені творчим розумом, їм життєво потрібна зміна емоцій. Добродушна вдача представника цього знака може швидко змінюватися запальністю. Близнюки часто заводять кілька вихованців з різними характерами, але найбільш підходящим для них стане Йоркширський тер'єр, який своїми витівками та впертістю не дасть господареві розслабитися.

Рак

Раки дуже емоційні та вразливі, люблять посумувати. Вони потребують ласкавого і люблячого вихованця, який принесе їм душевну рівновагу. Таким собакою стане Лабрадор-ретрівер. Цей вихованець любить дітей, ласкавих з дорослими, не вибагливим у догляді та гіпоалергенний.

Лев

Лев дуже впевнений у собі, гордовито, любить справляти враження на оточуючих. Представнику цього знака подобаються яскраві собаки з аристократичним зовнішнім виглядом. Левам варто зупинити свій вибір на Добермані. Постава, хода і вираження морди цих собак свідчить про їхнє аристократичне походження, що характерно і для Лева.

Діва

Розмірена і прагматична Діва часто боїться заводити вихованця. Але якщо заводить, то дбає про нього, як про повноправного члена сім'ї. Цьому знаку Зодіаку ідеально підійде Вест-Хайленд-Уайт-Тер'єр. З таким собакою легко домовитися, запланувати безліч різних справ та взяти із собою на будь-який захід.

Терези

Терези мають неврівноважений характер, їм властиві часті зміни настрою, але при цьому вони привабливі, відповідальні й скрупульозні. Представнику цього знака потрібний спокійний і врівноважений собака, який сам підлаштується під режим дня господаря. Прекрасним вибором стане весела і не дуже вибаглива порода собак Коргі, який не залишить байдужими нікого.

Скорпіон

Скорпіони мрійливі, люблять яскраві враження. Вони швидко прив'язуються до собак і дуже віддані їм. Собакою для представника цього знака стане Бігль. Іноді це наймиліший і найчарівніший собака, а часом ураган, який зносить все на своєму шляху.

Стрілець

Стрільці люблять пригоди та свободу, вони позитивні та не люблять правила. Найкращою породою для Стрільця буде Хаскі. Ці собаки люблять активні розваги, все нове та контакти з людьми. Хаскі добре навчаються і здатні годинами грати з господарем.

Козеріг

Козероги вперті, серйозні та дуже практичні люди. Представники цього знаку люблять братися за складні завдання та повчати когось. Найкращим собакою для них стане Спанієль. Цей чотирилапий буде найкращим попутником, готовим пройти всі перешкоди разом із господарем.

Водолій

Водолій відомий своєю комунікабельністю, потягом до нового та незвичайного. Це великі шанувальники екзотичних вихованців, тому вони рідко заводять собак. Творчому Водолію потрібен не просто собака, а джерело натхнення, тому найкращим варіантом для нього стане Померанський шпіц. Цей веселий собака якраз подібний до свого господаря, а його практичність, навченість і характер максимально точно підійде представнику даного знака.

Риби

Риби - розсіяний, мрійливий і нерішучий знак Зодіаку. Представники цього зодіакального сузір'я мають м'який та ніжний характер, тому ідеальним собакою для них стане Мопс. Цей милий собака має поступливий характер, відданий своєму господарю. Крім того, Мопси відмінні супутники та вірні друзі.