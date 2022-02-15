Електричного наступника Lexus LFA показали на перших фото

Останнім часом Lexus «дражнить» великою кількістю знімків майбутніх серійних автомобілів. Ми вже бачили кілька електричних кросоверів та седан, зараз настав час суперкара. Новинка поки що не має імені та її умовно називають Electric Supercar, повідомляє Автоцентр.

Автомобіль уперше показали наприкінці 2021 року. Зараз настав час розглянути новинку з усіх боків. Серед основних відмінностей електричного суперкара – незвичайна зовнішність та довгий капот.

У Lexus кажуть, що серійна версія Electric Supercar стане ідейним спадкоємцем суперкара Lexus LFA. Автомобіль комплектувався 4,8-літровим бензиновим двигуном V10. Загалом у період з 2011 по 2013 роки було випущено близько 500 екземплярів моделі.

Електричний суперкар планують укомплектувати твердотільною батареєю. Її перевага перед літій-іонними в ефективності та меншій вазі. Щодо запасу ходу, то озвучується цифра 695 км. Інноваційні технології, які вперше застосують на Lexus Electric Supercar, планують використовувати на нових моделях марки.