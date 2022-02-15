Тариф на розподіл газу у 2022 році

В Україні зросла оплата за доставку газу, оскільки з 1 січня 2022 року були затверджені нові тарифи на послугу. В середньому, тариф на розподіл газу збільшився на 3,9%, повідомляє Дзеркало тижня.

В кожній області ціна на розподіл газу може бути різною та залежати від числа споживачів, розміру витрат для сталого функціонування газорозподільних систем.

Зростання тарифу на доставку газу: чому це сталося

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 22 грудня 2021 року ухвалила постанову, згідно з якою з 1 січня 2022 року розподіл газу подорожчав в середньому на 3,9%.

Повідомляється, що відповідно до чинного законодавства, тарифи на послуги розподілу природного газу на наступний рік щороку затверджує НКРЕКП у грудні.

Який тариф на доставку газу буде для населення у 2022 році

В залежності від регіону та постачальника газу, українці матимуть різні тарифи на розподіл газу.

За даними НКРЕКП, найбільші тарифи за один кубометр доставки газу одержали:

ТОВ «Газпостачсервіс» (Вінницька обл.) – 2,95 грн (тариф не змінився з 2021 року);

ТОВ «Спектргаз» – 2,82 грн (тариф не змінився з 2021 року);

«Гадячгаз», «Лубнигаз», «Закарпатгаз», «Миколаївгаз», «Тисменицягаз», «Харківгаз», «Чернівцігаз» – 2,39 грн.

Найменший тариф на розподіл газу за один кубометр отримали:

«Київгаз» – 0,38 грн;

«Харківміськгаз» – 0,52 грн;

«Кременчукгаз» – 0,55 грн.

Доставка газу: як розраховується сума у платіжці

Сума залежить від об’ємів спожитого блакитного палива. За основу беруть об’єм використаного палива за попередній період, тобто у 2022 році це період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року, далі його ділять на 12 та множать на тариф місцевого Оператора ГРМ.

Слід зазначити, що існують певні мінімальні обсяги споживання газу, тому якщо споживати менше них, то все одно доведеться заплатити встановлений мінімум для конкретного об'єкта споживання.

Мінімальний обсяг споживання доставки газу є таким:

39 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, де природний газ використовується тільки для приготування їжі;

126 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, де природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів – для об’єкта побутового споживача, де природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.

Група споживання газу визначається під час підписання договору (в залежності від підключених газових пристроїв: газова плита, газовий котел, водонагрівач) та фіксується в договорі на розподіл газу.

Тариф на розподіл газу: як заощадити кошти

У випадку, коли споживач не користується газовим котлом, тоді йому слід звернутись до свого Оператора ГРМ із заявою про відключення газового котла, та змінити категорію споживання у договорі про розподіл газу.

Варто відзначити, що зміна групи споживання вплине на нарахування за розподіл лише на майбутні періоди (тобто, з 1 січня наступного року). Розраховані об’єми за минулий період залишаться на рівні чинної на той період групи споживання.

Хто звільняється від оплати за доставку газу

Плата за розподіл газу не нараховується лише тим домогосподарствам, яким офіційно припинено постачання (розподіл) газу. Це має підтверджуватися відповідним Актом припинення газопостачання.

В такому випадку газопостачання має бути не просто припинено (опломбовано), а також має бути розірвано договір з розподілу газу. Відповідну заяву слід направити своєму Оператору ГРМ.