Китай став лідером з продажу електромобілів

Ринок електромобілів швидко зростає, найбільшим попитом електрички користуються в Китаї. Половина проданих у світі електромобілів припала﻿ саме на цю країну, повідомляє Enkorr.

За підсумками 2021 Китай домінував за кількістю проданих EV. Всього тут було продано більше ніж 3,2 млн EV (показник охоплює електричні та гібридні легковики, що повністю підключаються). Це половина всіх електромобілів, проданих у світі.

За даними технологічної дослідницької компанії Canalys, у 2021 р. по всьому світу було продано близько 6,5 млн. EV, що на 109% більше, ніж у 2020 р. При цьому у Китаї було продано на 2 млн електромобілів більше, ніж роком раніше. Сплеск продажів відбувається попри те, що загальний світовий авторинок виріс лише на 4% на тлі глобальної нестачі чіпів, що вплинуло на автовиробників у всьому світі.

На електромобілі припало 9% всіх продажів легкових авто у 2021 р. Canalys вважає, що хоча попит на EV залишався високим, було б продано набагато більше, якби не хронічний брак компонентів.

Головний аналітик Canalys Джейсон Лоу зазначив, що у 2021 р. на електромобілі припало 15% нових автомобілів, проданих у Китаї. Це більш ніж удвічі перевищує показник минулого року. Нові моделі запускаються в КНР щомісяця у кожному сегменті ринку, від міських автомобілів до позашляховиків.

Canalys відзначила, що Wuling Hongguang Mini EV залишався найбільш продаваною електричною моделлю на материковому Китаї у 2021 р. Наступні два місця зайняли електромобілі Tesla Model Y і Model 3.

"Але конкуренція зростає. BYD розширив свій асортимент електрифікованих авто та став провідним електромобільним брендом у Китаї", - додав Лоу.

Крім того, значні продажі на китайському ринку EV припали на бренди Aion, Changan, Chery, Li Xiang, Ora, Roewe та Xpeng.

У Європі навіть традиційні автовиробники все частіше електрифікують свій модельний ряд. Загалом EV склали 19% від загального обсягу продажу автомобілів у 2021 р. (2,3 млн од.). Найбільш продаваним електромобілем у Європі виявилася Tesla Model 3, але Volkswagen Group виявилася провідним виробником EV. Крім того, добре продавалися кілька моделей Audi, Skoda та VW, зазначає Canalys.

"Попит на електромобілі в Європі залишається високим. Фактично в багатьох європейських країнах EV становлять більше чверті проданих нових автомобілів, але клієнти повинні бути терплячими. Очікування нового EV від 9 до 12 місяців не є чимось надзвичайним", - сказав аналітик . Canalys Ешвін Амберкар.

Дані Canalys також показують, що у 2021 р. на світовому ринку електромобілів лідирувала Tesla з часткою 14%. На другому місці – Volkswagen Group з часткою ринку 12%. Німецький автовиробник подвоїв продаж EV у 2021 р. у порівнянні з 2020 роком і очолив ринок Європи.

Китайська SAIC, до якої входить група SGMW – альянс компаній SAIC, GM та Wuling – зайняла третє місце з часткою 11%. Найбільшим успіхом у групі, як і раніше, користується Wuling Hongguang Mini EV, який лідирує на материковому Китаї.

BYD, ще один китайський бренд, зайняв четверте місце з часткою 9% і особливо сильними показниками у другому півріччі. У 2021 р. продаж електромобілів цієї марки зріс більш ніж на 200%.

Stellantis зайняла п'яте місце з часткою ринку 6%, тоді як частка BMW Group у 2021 р. склала 5% (зростання продажів – 70%). Далі йде Hyundai Motor Group, яка минулого року займала 5% ринку електромобілів.