Японія стурбована масштабними навчаннями РФ у Тихому океані

Міністр оборони Японії Нобуо Кісі висловив у вівторок занепокоєння у зв'язку з великими навчаннями Тихоокеанського флоту Росії, що проходять, повідомляє ТАСС.

"Ми стежимо за цим із суттєвим занепокоєнням" , - заявив він у вівторок на пресконференції в Токіо.

ВМС Японії, за його словами, зафіксували з 1 лютого в Японському та Охотському морях дії 24 кораблів Тихоокеанського флоту РФ.

"Ми розцінюємо це як демонстрацію можливостей ВМФ Росії на тлі складної ситуації з Україною" , – сказав міністр.

Він наголосив також на "зростанні військової важливості Охотського моря" як району дій російських стратегічних атомних підводних човнів.

Кораблі та судна забезпечення Тихоокеанського флоту РФ на навчаннях у Японському та Охотському морях відробляють протиповітряну оборону, спільне маневрування та проводять стрільби з морських цілей та ракет-мішеней. У рамках військово-морських навчань у море вийшли близько 20 бойових кораблів та судів забезпечення Тихоокеанського флоту.