Xiaomi випустила мініатюрний комп'ютер вагою зі смартфон

На платформі колективного фінансування компанії Xiaomi з'явився досить цікавий продукт – мініатюрний комп'ютер Ningmei Mini Computer CR80, який важить всього 250 грамів, повідомляє УНІАН.

Для ігор даний девайс навряд чи згодиться, але для невимогливих завдань та розваг на шквал фільмів саме воно.

Довжина і ширина корпусу – менш як 12 см, а товщина – 2,5 см. Мінікомп'ютер лише трохи важчий за середній смартфон та практично не займає місця на столі. Його можна підключати до телевізорів, моніторів, проєкторів та інших пристроїв – для цього є комплект портів.

Чотирьохядерний процесор Intel Celeron N5105 з максимальною частотою 2.9 ГГц та інтегрованою графікою UHD Graphics доповнюється оперативної пам'яті DDR4 і SSD формату M. 2 об'ємом 128 або 256 ГБ. Останній можна замінити самостійно, збільшивши обсяг до 512 ГБ.

Продавати Ningmei CR80 будуть поки тільки в Китаї за наступними цінами:

6 + 128 ГБ – 1099 юанів (близько 4999 грн)

8 + 256 ГБ – 1299 юанів (близько 5999 грн)

Інформації про глобальний запуск поки немає, але напевно з часом пристрій добереться і до нашого ритейлу.