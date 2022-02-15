Нам вдалося стримати Росію – Кулеба про загрозу вторгнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати РФ від подальшого загострення безпекової ситуації. Та додав, що дипломатія продовжує цьому сприяти, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Нам вдалося з партнерами стримати РФ від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого і ви бачите, що дипломатія продовжує працювати", - сказав він.
Нагадаємо, в Міноборони РФ сьогодні повідомили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мовиться про Західний та Південний округи, що межують з Україною.
Додамо, в РНБО заявили, що не вбачають загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого.
Зазначимо, вчора президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну та запевнив, що ситуація під контролем.