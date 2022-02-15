Названо мегапроєкти "Великого будівництва"-2022

Цьогоріч розпочнеться реалізація одного з найбільших інфраструктурних проєктів – будівництво Київської Окружної Дороги. Окрім цього, буде також завершено оновлення Харківської окружної та розпочнеться масштабна реконструкція шлюзів на Дніпрі, повідомляє Українські Новини.

Подробиці цих та інших мегапроєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Як і обіцяли, вже цього року розпочинаємо реалізацію проєкту Київської окружної дороги.На відкритому міжнародному експериментальному конкурсі на будівництво І ділянки КОД перемогла найбільша будівельна компанія США BechtelOverseasCorporation", - написав міністр.

Він уточнив, що Bechtel брала участь у будівництві Дамби Гувера, метро у Сан-Франциско, Афінах та Ер-Ріяді, тунелю під протокою Ла-Манш та зведенні нового конфайнменту над Чорнобильською АЕС.

Цього року буде завершено також ремонт Харківської окружної дороги.

Початок нових проєктів і завершення вже розпочатих, за словами міністра, проходить у непростих умовах, коли на тлі російської агресії тимчасово опинилися закритими зовнішні фінансові ринки запозичень, проте, як стверджує Кубраков, вихід уже знайдено. Подробиці він пообіцяв повідомити пізніше.

"Але, безперечно, фінансування дорожнього будівництва у 2022 році буде забезпечено", - зауважив міністр.

Окрім цього, у 2022 році стартує капітальний ремонт судноплавних шлюзів на Дніпрі. Серед них: Київський, Каховський, Кременчуцький, Середньодніпровський та Запорізький.

Ще одним масштабним проєктом "Великого будівництва" стане оновлення рухомого складу Укрзалізниці. Цього року вагонний парк перевізника поповниться великою кількістю нових поїздів вітчизняного виробництва.

Закупівлі нового рухомого складу проходитимуть одночасно як для проєкту KyivCity Express, так і для формування інших регіональних маршрутів.