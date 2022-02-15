Кулеба: визнання "ЛДНР" Росією означатиме вихід з "Мінська"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що визнання Росією "ЛДНР" означатиме вихід з Мінських угод, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

"Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання "ЛДНР", Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей" , - сказав він.

Раніше Комітет Держдуми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками підтримав два проєкти постанови про визнання "ДНР" і "ЛНР". Їх вже направили до Ради Думи.