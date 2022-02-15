Вчені назвали рецепт щасливого шлюбу

Дослідникам із США вдалося вивести ідеальну формулу щасливого сімейного життя, що складається з обіймів, довіри, слів кохання та спільних інтересів, повідомляє Men's Life.

Американські вчені провели низку досліджень, які дозволили їм скласти рецепт щасливого шлюбу. Як виявилося, щоб у подружжя були повністю гармонійні стосунки, їм необхідно щонайменше 10 разів на тиждень говорити один одному «Я тебе люблю». Також у місяць парі потрібно провести 6 вечорів за переглядом телевізора, 2 вечори - у колі друзів і не менше трьох романтичних вечорів віч-на-віч.

Плюс до всього, за рік подружжю бажано з'їздити у дві відпустки. Дуже важливо протягом місяця влаштовувати один одному хоча б 3 несподіваних романтичних сюрпризи та проводити приблизно 10 відвертих розмов до душі. Також експерти радять знайти спільні інтереси та однакові захоплення, хоча б раз на рік проводити разом відпустку та тричі на тиждень кохатися.

Крім усього іншого, в рецепт ідеального шлюбу входять довіра, вміння вибачатися та прийняття недоліків. Не варто недооцінювати силу обіймів та поцілунків – саме ці знаки уваги допомагають зберігати близькість та інтимність у стосунках. Якщо нехтувати ними, подружжя перетвориться на нещасних і нудьгуючих людей.

До другорядних складових щасливого шлюбу вчені віднесли доброту, вміння дати своїй половинці певну свободу та поступливість.

До речі, експерти вирахували найщасливіший вік людини. За їхніми словами, люди відчувають найбільші припливи щастя у 23 та 69 років. А ось найбільш нещасна людина відчуває себе приблизно в 50 років.