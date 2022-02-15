У річках у всьому світі виявили небезпечні концентрації ліків

Вчені Йоркського університету (Великобританія) виявили, що найбільші річки світу, зокрема Темза у Лондоні та Амазонка у Бразилії, забруднені токсичними концентраціями лікарських препаратів, повідомляє Лента.ру.

Дослідники проаналізували зразки, взяті з великих 258 рік у 104 країнах, щоб оцінити вплив 471 мільйон людей на навколишнє середовище у 137 географічних регіонах. При цьому річки у 36 країнах зі списку ніколи не перевірялися на наявність забруднень лікарськими засобами. Усього було визначено концентрації 61 фармацевтичних сполук.

Найвищі концентрації фармпрепаратів виявили в річках Африки на південь від Сахари, південної Азії та південної Америки, тобто в регіонах з низьким та середнім рівнем доходу, а також нерозвиненою інфраструктурою з очищення стічних вод та поводження з відходами. Найпоширенішими сполуками виявилися карбамазепін, метформін і кофеїн, які виявлялися більш ніж у половині аналізованих ділянок.

Приблизно у чверті з усіх місць відбору концентрації принаймні одного фармсполуки перевищували рівень, що вважається безпечним для водних організмів, або потенційно могли вплинути на розвиток стійких форм мікробів. За словами авторів дослідження, такий результат демонструє глобальну загрозу фармацевтичного забруднення не лише на довкілля, а й на здоров'ї людини.