Мінекономіки змінило граничні ціни на бензин та дизель
15 лютого 2022 року Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів на підставі яких вираховується гранична ціна реалізації палива на АЗС, повідомляє УНІАН.
Середню вартість бензинів встановлено в розмірі 31,75 грн/л, середню вартість дизпалива встановлено в розмірі 29,07 грн/л.
З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 36,75 грн/л, на "звичайне" дизпаливо – 36,07 грн/л.
У порівнянні з першою декадою лютого середня ціна на бензин зросла на 91 коп./л, на дизельне паливо — на 77 коп./л.
Держрегулювання цін
- 14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.
- Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.