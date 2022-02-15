Правила вибору консервованого зеленого горошку

Від якості консервованого зеленого горошку багато в чому залежить смак майбутніх страв, в які ми їх додамо. В основному ми звикли орієнтуватися на ціну консервації, бренд і так далі, але насправді все набагато простіше, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Експерти кажуть, що якщо дотримуватися деяких порад і знати ці тонкощі, ви ніколи не натрапите на твердий горошок.

Перше: зверніть увагу на дату виготовлення

І вона не обов'язково повинна бути недавньою. Справа в тому, що найкращий горошок не той, що свіжий і був проведений кілька днів тому, а той, що був заготовлений в червні або липні.

В цей час горох якраз і дозріває, а значить в банку закатали свіжий горошок, який зібрали в сезон "молочної стиглості". Червневий-липневий горошок точно буде солодким і смачним.

Якщо ж ви купили горошок, наприклад, взимку, і дата на ньому стоїть недавня, значить, його зробили з сухого гороху, тобто замочили, щоб він набух, а потім законсервували.

На банку з таким горошком може бути фраза "з відновленого гороху".

Друге: на банці може бути напис "зроблено з мозкових сортів горошку"