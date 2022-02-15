Глава МЗС Італії сьогодні здійснить візит в Україну

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо 15 лютого здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє пресслужба МЗС﻿.

Візит має на меті продемонструвати солідарність Італії з Україною на тлі агресивних дій РФ, зазначили в міністерстві.

Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка України в протидії російській агресії, поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі.

Орієнтовно о 17:20 Дмитро Кулеба та Луїджі Ді Майо зроблять заяви для ЗМІ.