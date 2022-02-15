Глава МЗС Італії сьогодні здійснить візит в Україну
Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо 15 лютого здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє пресслужба МЗС.
Візит має на меті продемонструвати солідарність Італії з Україною на тлі агресивних дій РФ, зазначили в міністерстві.
Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть підтримка України в протидії російській агресії, поглиблення політичного діалогу та збільшення обсягів торгівлі.
Орієнтовно о 17:20 Дмитро Кулеба та Луїджі Ді Майо зроблять заяви для ЗМІ.