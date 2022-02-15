Рада ухвалила постанову із закликом до РФ відвести війська від кордону

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до ООН, Європейського парламенту, парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організації Чорноморського економічного співробітництва, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією РФ ситуації щодо безпеки навколо України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №7045 у цілому підтримали 326 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

Верховна Рада закликає Російську Федерацію відвести військові сили та озброєння від кордону з Україною та вивести їх із Криму і ОРДЛО, припинити військові навчання у морських акваторіях України, а також зняти перепони для міжнародної морської торгівлі.

У проєкті постанови Верховна Рада пропонує засудити дії Російської Федерації, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України.

Крім того, згідно з проєктом, Верховна Рада просить міжнародні організації, а також уряди та парламенти іноземних держав посилити санкційний тиск на Росію як важливий елемент комплексних зусиль щодо стримування від агресивних дій та збереження європейської архітектури безпеки.

Верховна Рада пропонує продовжувати підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідності мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм та принципів міжнародного права з використанням наявних переговорних форматів.

Парламент також радить міжнародним організаціям та своїм колегам з іноземних парламентів посилити та прискорити надання Україні комплексної, зокрема оборонної допомоги.

Авторами проєкту постанови є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікер Олена Кондратюк.