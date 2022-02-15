Вийшов перший трейлер нового сезону "Бріджертонів"

Прем'єра другого сезону серіалу запланована на 25 березня цього року на стримінговому сервісі Netflix, повідомляє Корреспондент.

Стримінгова платформа Netflix опублікувала перший тизер-трейлер другого сезону серіалу "Бріджертони". Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі сервісу.

Відомо, що продовження шоу матиме 10 епізодів. У першому сезоні серіалу було вісім серій.

Ролі гратимуть ті самі актори – Реге-Жан Пейдж, Фібі Дайневор, Джонатан Бейлі, Ґольда Рошевель, Нікола Кохлан, Клаудія Джессі, Поллі Вокер та ін.

За сюжетом, історія розгортатиметься навколо лорда Ентоні Бріджертона. Герой шукатиме кохання, за нього боротимуться сестри Едвіна та Кейт Шарма з Індії.