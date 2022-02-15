Психолог розповіла, як визначити у підлітка захоплення сніфінгом

Сніффінг – вдихання пари вуглеводневого газу для досягнення ефекту галюцинацій. Тільки за останні кілька років від цього виду токсикоманії в Росії офіційно померло понад півтисячі підлітків, повідомляє Российская газета.

Чому Сніффінг небезпечний, розповів медичний психолог Ірина Бабкіна.

Якщо раніше "нюхачі" вдихали пари бензину або клею, то тепер активно застосовують газ запальничок. До його складу зазвичай входять пропан, бутан, ізобутан, що є нейротропними отрутами. Їх вдихання викликає розлад свідомості, підвищення рухливості, різку зміну стану екстазу на неймовірну злість. Розвивається делірій, що супроводжується зоровими та слуховими галюцинаціями. При цьому підліток відчуває легкість у тілі та душевне піднесення, на зміну яким швидко приходять сильна слабкість, головний біль, нудота та блювота", - повідомила психолог.

Спочатку страждає кора півкуль головного мозку, потім мозок і довгастий мозок. Якщо сп'яніння сягає останнього, цілком можливий летальний кінець. При тривалій токсикоманії (протягом одного року - двох років) у головному мозку та органах людини відбуваються незворотні зміни, що призводять до недоумства.

Батькам психолог радить звернути увагу на такі нюанси поведінки дітей: різкі перепади настрою за короткий проміжок часу, дратівливість, скритність, замкнутість, похмурість, пригніченість, неспокій. Підлітки, які захоплюються сніфінгом, можуть відмовлятися обговорювати свої проблеми, ізолюватись від сім'ї.

Тривожні чинники - небажання знайомити рідних із новими друзями, байдужість до навчання, спорту, колишніх захоплень, поява почуття неповноцінності, комплексу неповноцінності, наростання соціальної ізоляції. Також варто звернути увагу на постійні запізнення до школи та пізні повернення додому, втрату почуття часу, посилення імпульсивності, зміни в режимі сну та неспання, часте провітрювання своєї кімнати, несподівані зростання чи втрату апетиту, використання пахощів, парфумів, освіжувачів повітря та дихання.

Особливі ознаки токсикоману та наркомана – різка втрата ваги, підвищена пітливість, холодна липка шкіра, стомлюваність, часті застуди, шлункові болі та судоми, ранкова слабкість на тлі вечірньої активності. У них запалені, налиті кров'ю, набряклі або "скляні" очі, часто розширені або занадто звужені зіниці, нариви та болячки навколо ніздрів, безбарвні пальці. Вони відрізняються безладною, невиразною або швидкою і квапливою мовою. У дівчаток на фоні вживання отруйних речовин можуть відбуватися збої у менструальному циклі.