Ціна газу в Європі опустилася нижче за $900

Ціна газу в Європі під час торгів у вівторок опустилася нижче за $900 за 1 тис. куб. м на заявах Міноборони РФ про повернення російських військових до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $886,4 за 1 тис. куб. м, або €75,8 за МВт⋅год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт⋅год).

Загальне зниження вартості газу з початку дня становить понад 6%.

Напередодні ціна газу в Європі на тлі зростання напруженості навколо України вперше з кінця січня піднімалася майже до $1 032 за 1 тис. куб. м. та зростала на 14%. Надвечір вона скоригувалась до $940.