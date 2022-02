Програма Apple Support перекладена українською мовою

Завдяки сайту MacRumors стало відомо, що у програмі Apple Support з'явилася підтримка української мови, повідомляє Ліга.net.

Компанія Apple оновила програму Apple Support 14 лютого до версії 4.5. Перш за все, оновлення торкнулося функції програми пошуку сервісних центрів. У ньому також додалася підтримка української мови для інтерфейсу Apple Support та заявлена доступність сервісу для українців.

На сторінці програми Apple Support у глобальній версії App Store зазначено: App now available and translated for users in Ukraine (Додаток тепер доступний та перекладений для користувачів в Україні). У списку мов на цій сторінці з'явився Ukrainian (українська мова).

Як видно на скріншотах Apple Support, зроблених нами 14 лютого, інтерфейс справді перекладено українською мовою.