Меркель запропонували стати посередником між Україною та Росією

Колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель запропонували розглянути роль посередника у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною. З такою ініціативою виступив співголова фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Барч, повідомляє Лента.Ру.

Барч зазначив, що кандидатура Меркель підійде через її репутацію.

"Вона в обох сторін конфлікту має авторитет, необхідний для того, щоб заспокоїти ситуацію" , - висловився він.

Політик зробив висновок, що новий уряд канцлера Олафа Шольца не виконує посередницьку функцію достатньою мірою.