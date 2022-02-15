Меркель запропонували стати посередником між Україною та Росією
Колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель запропонували розглянути роль посередника у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною. З такою ініціативою виступив співголова фракції Лівої партії у Бундестазі Дітмар Барч, повідомляє Лента.Ру.
Барч зазначив, що кандидатура Меркель підійде через її репутацію.
"Вона в обох сторін конфлікту має авторитет, необхідний для того, щоб заспокоїти ситуацію", - висловився він.
Політик зробив висновок, що новий уряд канцлера Олафа Шольца не виконує посередницьку функцію достатньою мірою.