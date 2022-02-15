Усик залишив перше місце авторитетного рейтингу суперважковаговиків

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик опустився з першого на друге місце у новому рейтингу суперважковаговиків популярного боксерського ресурсу BoxRec. 34-річного українця обійшов чемпіон за версією WBC Тайсон Ф'юрі. З осені 2021 року суперники боїв не проводили, але табель про ранги автоматично вивів у лідери одіозного британця, повідомляє Обозреватель.

Тайсон система нарахувала 485,9 очка, а Олександру – 429,4. Далі йдуть побиті нинішніми чемпіонами британець Ентоні Джошуа та американець Деонтей Вайлдер.

Найкращі суперважковаговики. Джерело: boxrec.com

Другим суперважком України вважається Владислав Сіренко (№45). Його зараз тренує колишній наставник Усика американець Джеймс Алі Башир.

А у рейтингу незалежно від вагової категорії Олександр посідає четверте місце. Найкращим залишається мексиканець Сауль Альварес, який виступає у другій середній вазі (до 76,2 кг). Також вище за нашого чемпіона – непереможний американець напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд.