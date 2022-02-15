Рада запровадила щорічну індексацію пенсій 1 березня

Верховна рада запровадила на законодавчому рівні дату щорічної індексації пенсій в країні - 1 березня. Відповідний законопроєкт № 4668 підтримали сьогодні 352 народних депутати, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Що передбачає документ:

визначити дату щорічної індексації пенсій - 1 березня ;

; здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;

на загальних умовах; призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;

за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов; призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

збільшити віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;

встановити, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;

усунути різницю в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

Збільшення виплат

Таким чином очікується підвищення мінімального розміру держвиплат до 5 025 гривень.

Зокрема, для військовослужбовців, держслужбовців та науковців, а також збільшення пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок війни: мінімум для І групи - 5 025 грн, ІІ - 4 610 грн, ІІІ групи - 4 396 грн.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн з 11,1 млн пенсіонерів. Однак розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% громадян.