Пентагон обмірковує новий спосіб озброєння України – The Hill

Пентагон вивчає можливість доставки військової допомоги Україні сухопутним шляхом, щоб допомогти Києву з опором усередині країни у разі вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

За даними видання The Hill, цю інформацію повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван членам Палати представників під час приватної розмови у понеділок.

За інформацією джерела в Палаті представників, Салліван сказав, що глава Пентагону Ллойд Остін хоче, щоб у разі російського нападу для доставки допомоги в Україну був обраний наземний, а не повітряний маршрут.