Рада звернулася до ООН та інших організацій через агресію РФ

Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій та урядів і парламентів іноземних держав у зв'язку з російською агресією проти України. Відповідну постанову Рада ухвалила сьогодні, 15 лютого, повідомляє Ліга.net.

Так, ВР звернулась до Організації Об'єднаних Націй, Європарламенту, а також до парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, Організації чорноморського економічного співробітництва, урядів і парламентів іноземних держав.

За звернення проголосували 326 нардепів – усі групи та фракції, крім ОПЗЖ.

У документі йдеться, що постанова спрямована на оперативні та рішучі спільні дії щодо зриву намірів РФ реалізувати воєнний сценарій та задовольнити свої геополітичні амбіції у відносинах з Україною.

Запропоновані постановою заходи, як йдеться у документі, сприятимуть консолідації міжнародно-правових зусиль для недопущення розширення агресивних дій РФ проти України та всієї Центрально та Східної Європи.

Доповідачем з цього питання та одним з ініціаторів звернення був спікер Ради Руслан Стефанчук.