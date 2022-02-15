Товарообіг між Україною та ЄС досяг рекордного обсягу

У 2021 році взаємна торгівля між Україною і Євросоюзом, з урахуванням Великобританії, досягла рекордного обсягу в 12,6 млрд дол. - це найвищий показник за часів дії Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, повідомляє УНІАН.

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

За його словами, головними європейськими партнерами для України залишилися Нідерланди, Польща, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, а також Великобританія і Бельгія, які протягом останніх років міцно закріпилися в цьому списку.

"Минулого року Україна імпортувала аграрної продукції з країн-членів ЄС на суму близько 4,2 млрд дол. Це майже на 19% більше ніж у 2020 році" , - поінформував експерт.

Відзначається, що у 2021 році Україна найбільше (484 млн дол.) витратила на закупівлю в ЄС напоїв, переважно алкогольних.

Різних харчових продуктів, екстрактів і концентратів закупили на 402 млн дол.

Поставки з Європи тютюну і виробів з нього збільшилися в порівнянні з 2020 роком на 17% – до 377 млн дол.

"Другий рік поспіль відносно значну частку (8%) у вітчизняному імпорті з ЄС зайняли молокопродукти. Їх завезли з-за кордону на суму 335 млн дол., що на 20% перевищило показник 2020 року. При цьому обсяги зарубіжних закупівель різних сирів збільшилися з 207 млн дол. у 2020 році до 251 млн дол. минулого року" , - зазначив Пугачов.

За його словами, залишків і відходів, продуктів для годівлі тварин закупили на 289 млн дол., шоколаду - на 262 млн дол., готових продуктів із зерна - на 252 млн дол., м'яса разом із субпродуктами - на 203 млн дол.