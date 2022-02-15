Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022

Минулої п'ятниці в Нью-Йорку почався тиждень моди, і фешн-фотографи кинулися на вулиці, щоб відобразити найяскравіших представниць фешн-руху, пише Ольга Турчанікова, РБК-Україна.

Цього разу світські модники постали в об'єктивах Джесса Баумунга, Альдо Деканіза і Філа о.

Гості Тижня моди продемонстрували, що шкіра, пір'я, кислотні відтінки, блискітки і бахрома можуть спокійно уживатися разом і, як і раніше, в тренді. Деякі зірки стрітстайлу, втім, виділялися навіть завдяки нейтральним лукам. Перед вами – найефектніші образи NYFW.

Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку осінь-зима 2022
(фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)
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