Skoda Fabia Monte Carlo представлена офіційно

Найкраща версія чеського хетчбека отримала 18-дюймові диски та декор під карбон, повідомляє 24 Канал.

Skoda виключила зі своєї лінійки модель Fabia RS, тому комплектація Monte Carlo – це не лише найкрасивіша, а й спортивна версія для нової Fabia. При цьому, як і в попередніх моделях Monte Carlo, оновлення є лише косметичними.

Хетчбек отримав чорний декор кузова – акценти помітні на передній решітці та ”фартуху”, кришках дзеркал, бічних порогах. Ззаду з'явився масивний дифузор, а напис SKODA на двері багажника має те ж чорне покриття. та задній спойлер.

Розмір колісних дисків Fabia Monte Carlo починається з 16 дюймів, які можна замінити на 17-дюймові за доплату. Обидві розмірності мають знімні пластикові накладки для покращення аеродинаміки та зниження коефіцієнта опору до 0,28. Такий коефіцієнт досягається також завдяки активній передній решітці з решіткою, що закриваються. Ті, хто готовий пожертвувати комфортом для додаткового стилю, можуть витратитися на ще більші 18-дюймові легкосплавні колеса.

Інтер'єр оновився зі спортивними сидіннями та численними червоними акцентами. На приладовій панелі та дверних картах також є імітація карбону та біла прострочка. Діодне освітлення входить до стандартної комплектації для Monte Carlo, а повністю цифрова панель приладів розміром 10,25 дюймів оплачується додатково.

Повністю завантажена специфікація включатиме сабвуфер, встановлений у багажнику, п'ять портів USB-C, бездротову зарядку та інформаційно-розважальний пристрій з 9,2-дюймовим екраном та 64 ГБ SSD-пам'яті для карт навігаційної системи. Skoda продаватиме Fabia Monte Carlo з дев'ятьма подушками безпеки та адаптивним круїз-контролем, що працює на швидкості до 210 км/год.

Попри те, що Fabia Monte Carlo позиціонується, як спортивна версія моделі, під капотом у хетчбека будуть звичайні для Fabia мотори. Вибір зводиться до 1-літрового атмосферного агрегату з віддачею 80 л. с. і 93 Нм та 1-літровому турбомотору з показниками 95 л. с. та 175 Нм. У першому випадку хетчбек зможе набирати швидкість в 100 км/год за 15,5 секунд і досягати максимальної межі в 180 км/год, а в другому – цифри трохи кращі: 10,6 секунд до сотні і 193 км/год максимальної швидкості. Третім варіантом силової установки Fabia Monte Carlo є двигун 1.0 TSI EVO, який має продуктивність в 110 л. с. та 200 Нм. Він також пропонує вибір між 6-швидкісною механічною або 7-швидкісною автоматичною коробкою передач. Версія з трьома педалями вимагає 10 секунд для спринту до 100 км/год, тоді як її еквівалент DSG може зробити це на десяту секунди швидше. Максимальна швидкість обох випадках однакова: 205 км/год.

Топовим варіантом двигуна для Fabia Monte Carlo виступає чотирициліндровий 1,5-літровий агрегат з віддачею 150 л. с. та 250 Нм. Він поєднується виключно з DSG та набирає першу сотню на спідометрі за 8 секунд, продовжуючи прискорюватися до максимальних 225 км/год.

Чеський бренд зазначає, що універсал не повернеться до четвертого покоління. Skoda Fabia Monte Carlo з'явиться у продажу наприкінці цього року.