Вихідні та свята у березні 2022: скільки відпочиватимуть українці

У першому весняному місяці - березні 2022 року - українці матимуть чотири вихідні дні поспіль, повідомляє Корреспондент.

На перший місяць весни - березень - з нетерпінням чекають на всі представниці прекрасної статі. Адже саме цього місяця відзначається Міжнародний жіночий день - 8 березня, який окрім квітів та привітань винуватцям урочистостей дарує ще й додатковий вихідний усім українцям.

У 2022 році більшість державних свят випадають на дні, що перебувають близько до суботи чи неділі, тому їх традиційно переносять і відпочинок розтягується на кілька днів поспіль.

Міжнародний жіночий день 8 березня 2022 року порадує нас ще більше, тому що він припадає на вівторок. У зв'язку з цим український уряд порекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка (7 березня) на суботу (12 березня).

Тобто українці зможуть відпочити чотири дні: 5, 6, 7 та 8 березня. А додатковий вихідний доведеться відпрацювати у суботу 12 березня 2022 року.

Свята у березні 2022 року: