Вихідні та свята у березні 2022: скільки відпочиватимуть українці
У першому весняному місяці - березні 2022 року - українці матимуть чотири вихідні дні поспіль, повідомляє Корреспондент.
На перший місяць весни - березень - з нетерпінням чекають на всі представниці прекрасної статі. Адже саме цього місяця відзначається Міжнародний жіночий день - 8 березня, який окрім квітів та привітань винуватцям урочистостей дарує ще й додатковий вихідний усім українцям.
У 2022 році більшість державних свят випадають на дні, що перебувають близько до суботи чи неділі, тому їх традиційно переносять і відпочинок розтягується на кілька днів поспіль.
Міжнародний жіночий день 8 березня 2022 року порадує нас ще більше, тому що він припадає на вівторок. У зв'язку з цим український уряд порекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка (7 березня) на суботу (12 березня).
Тобто українці зможуть відпочити чотири дні: 5, 6, 7 та 8 березня. А додатковий вихідний доведеться відпрацювати у суботу 12 березня 2022 року.
Свята у березні 2022 року:
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 9 березня – Міжнародний день ді-джея
- 12 березня – День землевпорядника
- 14 березня – День захисту прав споживачів
- 15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів
- 20 березня - День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
- 21 березня - 27 березня - Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації
- 21 березня – Всесвітній день поезії
- 21 березня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
- 21 березня – Міжнародний день лялькаря
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів
- 22 березня – День таксиста
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
- 24 березня - Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз
- 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
- 25 березня - Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
- 25 березня – День Служби безпеки України
- 26 березня – День Національної гвардії України
- 27 березня – Міжнародний день театру.