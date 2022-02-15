У Москві розпочалися переговори Путіна та Шольца

У Кремлі розпочалися переговори президента Росії Володимира Путіна та канцлера ФРН Олафа Шольца, повідомляє Лента.ру.

Переговори відбуваються за тим самим довгим столом, за яким відбувся діалог Путіна з французьким президентом Еммануелем Макроном. Імовірно до цього вдалися, оскільки Шольц, як і лідер Франції, відмовився проходити російський ПЛР-тест на коронавірус.

Очікується, що у розмові з російським президентом канцлер Німеччини заявить про неприйнятність нарощування російських військ на кордоні з Україною та попередить про готовність запровадити "болючі санкції" у разі вторгнення до країни.