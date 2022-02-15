Шольц не став робити ПЛР-тест у російських медиків

Канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок, 15 лютого, відмовився від пропозиції російської сторони зробити йому тест на коронавірус перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Deutsche Welle.

Натомість він вважав за краще зробити ПЛР-тест, необхідний для допуску до Кремля, у німецького лікаря при посольстві Німеччини в Москві.

В оточенні канцлера повідомили, що німецька сторона запросила представників органів охорони здоров'я Росія бути присутнім на тестуванні Шольца. Весь комплект, необхідний для проведення тесту, привезли з Німеччини.

Сам Шольц, члени його делегації та супроводжуючі його журналісти – лише 50 осіб – ще до від'їзду з ФРН мали зробити по три ПЛР-тести.