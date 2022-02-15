Лавров назвав "інформаційним тероризмом" заяви про вторгнення в Україну

Заяви Заходу про російське вторгнення на Україну, що нібито готується, є інформаційним тероризмом, повідомляє Лента.Ру.

З такою заявою на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау виступив голова МЗС Росії Сергій Лавров.