Лавров назвав "інформаційним тероризмом" заяви про вторгнення в Україну

Лавров назвав "інформаційним тероризмом" заяви про вторгнення в Україну
Фото: kremlin.ru

Заяви Заходу про російське вторгнення на Україну, що нібито готується, є інформаційним тероризмом, повідомляє Лента.Ру.

З такою заявою на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау виступив голова МЗС Росії Сергій Лавров.

"На рахунок навчань, які, я повторюся, Росія проводить на своїй власній території відповідно до власних планів. Вони починаються, здійснюються і завершуються, як було заплановано... І робиться це незалежно від того, хто і що думає, хто і як істерить із цього приводу, хто і як розгортає справжній інформаційний тероризм» , — наголосив міністр.
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