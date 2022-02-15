Лавров назвав "інформаційним тероризмом" заяви про вторгнення в Україну
Заяви Заходу про російське вторгнення на Україну, що нібито готується, є інформаційним тероризмом, повідомляє Лента.Ру.
З такою заявою на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау виступив голова МЗС Росії Сергій Лавров.
"На рахунок навчань, які, я повторюся, Росія проводить на своїй власній території відповідно до власних планів. Вони починаються, здійснюються і завершуються, як було заплановано... І робиться це незалежно від того, хто і що думає, хто і як істерить із цього приводу, хто і як розгортає справжній інформаційний тероризм» , — наголосив міністр.