Омбудсмен: в ОРДЛО катують українця Погорєлова

Український політв’язень на окупованій Донеччині Олександр Погорєлов перебуває у критичному стані через тортури – у нього зламана рука, щелепа та болять нирки, повідомляє Українська правда.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова.

"43-річний громадянин України Олександр Погорєлов п’ятий рік поспіль перебуває у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованій території Донеччини. Стан здоров’я Олександра - критичний: внаслідок тортур у нього зламана рука, щелепа, дуже болять нирки.

Представники окупаційної адміністрації утримують Олександра Погорєлова у підвалі СІЗО м. Донецька у камері-одиначці. Досі тривають так звані "судові засідання" – його звинувачують у "шпигунстві" на користь України. Через карантинні обмеження рідні не можуть передати Олександру передачі" , – заявила Денисова.

Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Погорєлова і сприяти його негайному звільненню.

Омбудсмен закликала координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотту Реландер особисто втрутитись у ситуацію, щоб звільнити Погорєлова.

Погорєлов – житель Донецька, будівельник за спеціальністю. Після початку бойових дій виїхав до Києва, але час від часу приїжджав до рідних у Донецьк.

Бойовики викрали його 30 листопада 2017 року під час перетину КПВВ, коли він повертався до столиці.

За кілька днів до будинку батьків у Донецьку прийшли з обшуками. Його матір звинуватили в "адмінпорушенні" та затримали на тридцять днів. Зв’язку з ним не було понад два місяці. Батьки знайшли його лише 17 лютого 2018 року у СІЗО м. Донецька.

Бойовики звинувачують його у причетності до замаху на колишнього лідера угруповання Захарченка, якого підірвали 31 серпня 2018 року.