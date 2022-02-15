Великі мережі підняли ціни на паливо

15 лютого 2022 року роздрібні мережі АЗС 15 лютого відкоригували ціни на бензини та дизельне паливо, повідомляє Enkorr.

Про це заявили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

На станціях мережі KLO бензини та ДП подорожчали на 20-40 коп./л: бензин А-92 - до 34,75 грн/л, бензин А-95 - до 35,19 грн/л, дизпаливо - до 34,99 грн/л.

На WOG і ОККО бензини марки А-92 та А-95 подорожчали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 і 36,75 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 23 коп./л і склала 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 21 коп./л - до 34,36 грн/л, а дизельне паливо - на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.