Великі мережі підняли ціни на паливо

Великі мережі підняли ціни на паливо

15 лютого 2022 року роздрібні мережі АЗС 15 лютого відкоригували ціни на бензини та дизельне паливо, повідомляє Enkorr.

Про це заявили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

На станціях мережі KLO бензини та ДП подорожчали на 20-40 коп./л: бензин А-92 - до 34,75 грн/л, бензин А-95 - до 35,19 грн/л, дизпаливо - до 34,99 грн/л.

На WOG і ОККО бензини марки А-92 та А-95 подорожчали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 і 36,75 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 23 коп./л і склала 33,46 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 21 коп./л - до 34,36 грн/л, а дизельне паливо - на 16 коп./л, до 33,60 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

Інфографіка Enkorr
Інфографіка Enkorr
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