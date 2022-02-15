Кремль відреагував на дату "вторгнення" в Україну
Президент Росії Володимир Путін у відповідь на повідомлення західних ЗМІ про дату можливого російського вторгнення в Україну іноді жартома цікавиться, чи не публікується точний час початку війни. Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.
"До такого (повідомлень про дати можливого вторгнення Росії в Україну - ред) важко ставитися з розумінням. Іноді [Путін] навіть жартує - просить дізнатися, чи не публікується ніде точний час у годинах, коли почнеться війна", - сказав він.
За словами Пєскова, це погана та згубна практика, Кремль сприймає публікації західних ЗМІ як "маніакальне інформаційне божевілля".
"Справді лихоманить увесь світ. Це абсолютно безпрецедентна кампанія з нагнітання напруженості в Європі", - сказав він.