Вчені з'ясували, як галактики можуть існувати без темної матерії

Астрономи з Каліфорнійського університету в Ірвайні з'ясували, що існують галактики, які можуть красти темну матерію у дрібніших галактик під час зіткнення, повідомляє Хайтек.

Автори нової роботи створили комп'ютерну симуляцію розвитку області розміром 60 млн. світлових років від Великого вибуху. Вони з'ясували, що існують галактики, які не мають темної матерії, оскільки зіткнулися з в 1 000 разів більшими галактиками. В результаті від об'єкта залишаються лише зірки. Автори знайшли сім таких галактик.

Дослідники заявили, що така особливість може пояснити існування рідкісних галактик, у яких немає темної матерії: це видно з незвичайного руху зірок усередині них.

"Ця теоретична робота показала, що позбавлені темної матерії галактики повинні траплятися часто, особливо поблизу масивних галактик", - повідомив Роберт Фельдман, співавтор роботи.

У 2018 році астрономи з'ясували, що є галактики без темної матерії. Цей феномен поставив під загрозу загальноприйняту теорію зародження галактик навколо згустків темної матерії.

Тепер дослідники з'ясували, як галактики можуть втратити свою темну матерію. Також вони вважають, що галактики з дефіцитом темної матерії мають бути поширеними, особливо поблизу великих галактик.

Астрономи планують розглянути та вивчити процес поглинання темної матерії в режимі реального часу.