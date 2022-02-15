Техас подав до суду на Meta (Facebook)

Генеральний прокурор Техасу (США) Кен Пакстон подав цивільний позов проти компанії Meta за збір біометричних даних мільйонів техасців без їхньої поінформованої згоди, повідомляє ForkLog.

За словами Пакстона, система розпізнавання осіб Facebook ігнорувала закони штату, що забороняють збирання біометричних ідентифікаторів техасців без їхньої згоди та обмін цією інформацією.

Порушникам правил загрожує штраф до $25 000 за кожен окремий випадок. За оцінками влади, у 2021 році понад 20 млн техасців було зареєстровано у Facebook. Потенційні стягнення можуть становити $500 млрд.

«Facebook більше не використовуватиме людей та їхніх дітей з метою отримання прибутку за рахунок їхньої безпеки та благополуччя», — заявив Пакстон.

У Meta заявили, що претензії генпрокурора є безпідставними, і вони мають намір «енергійно захищатися».

У центрі справи є технологія розпізнавання осіб, яку Facebook припинила використовувати в листопаді 2021 року. Вона була частиною функції "пропозиції тегів", яка сканувала фотографії та автоматично відзначала на них користувачів.

На початку 2021 року федеральний суддя оштрафував Facebook за аналогічні порушення у штаті Іллінойс. Компанію зобов'язали виплатити $650 млн компенсації.