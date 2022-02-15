В ОП відреагували на голосування Держдуми щодо визнання "ЛДНР"

В ОП відреагували на голосування Держдуми щодо визнання "ЛДНР"

Заклик Держдуми РФ до президента Росії Володимира Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" є "ескалаційною дією", яка ускладнить ситуацію в Європі, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, вихід Росії з Мінських угод і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти. Показова також і неповага до німецької сторони як до учасниці Нормандського формату, яку виявила Держдума Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер Шольц перебував у Москві. Можна лише шкодувати, що у Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі", - сказав він.

На його думку, "навіть сама постановка питання у Росії про визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських документів".

"Якщо Росія прийняла рішення де-юре і де-факто вийти з Мінських угод, то це остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу в переговорному процесі з припинення війни на Донбасі", - заявив він.

Як повідомлялося, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову про негайне направлення президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання "ЛНР" та "ДНР".

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