Harman запускає дві нові акустичні інновації для автомобілів

Компанія Harman, дочірній бренд Samsung Electronics, що є одним із найкращих виробників автомобільної акустики у світі, представила два нові продукти, повністю готові до інтеграції в серійні автомобілі, повідомляє 24 Канал.

Інноваційні продукти Harman називаються Ready Together та Software Enabled Branded Audio. Перший призначений для покращення комунікацій та розваг в автомобілі, а другий – програмний фільтр, з яким стандартна аудіосистема автомобіля звучатиме "дорожче".

Ready Together використовує передові акустичні технології для оптимізації та покращення комунікації та розваг в автомобілі. Тим часом, Software Enabled Branded Audio – це програмна платформа, яка покращує якість звуку одним натисканням кнопки, навіть з наявними автомобільними аудіосистемами без бренду.

Основні функції Ready Together включають голосові підказки, оповіщення, передову технологію звукових зон та глибокі налаштування через меню системи. Harman також представить оновлений персональний аудіопідголовник, який може похвалитися унікальним дизайном, розширеною ергономікою та підвищеним рівнем продуктивності – користувачі можуть вибирати від 2-канального стерео до об'ємного повного звуку.

Що стосується програмного забезпечення, Harman пропонує персональні аудіофункції та нові можливості для налаштування звуку. Наприклад, функція Infinity Branded Sound on Demand забезпечить стандартній аудіосистемі автомобіля звучання стереосистеми Infinity. Функція EQOverlay дозволить користувачам налаштувати звучання відповідно до індивідуальних тестів на прослуховування, використовуючи запатентовану технологію Harman Personi-Fi.

Також передбачено спеціальне налаштування для сидіння, оптимізоване з розрахунку кількості людей у салоні, а також функція багатопрофільного керування, тобто персоналізовані налаштування для кількох користувачів.

Фото: рішення для покращення автомобільної акустики / Harman

Фото: рішення для покращення автомобільної акустики / Harman

Фото: рішення для покращення автомобільної акустики / Harman

Фото: рішення для покращення автомобільної акустики / Harman