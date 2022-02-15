Ціни на нафту падають на послабленні геополітичної напруги

Світові ціни на нафту падають приблизно на 3% у вівторок днем у світлі можливого послаблення напруги між Росією та Україною, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

Станом на 13:21 ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 2,77% - до 93,81 долара за барель, березневих ф'ючерсів на WTI - на 2,95%, до 92,63 долара.

Вранці нафта дешевшала на 0,8%, але потім падіння різко прискорилося до 3%. Такій динаміці котирувань сприяла заява представника Міноборони РФ щодо повернення збройних сил Російської Федерації після закінчення навчань біля кордонів України. На цьому фоні побоювання за виникнення перебоїв із поставками знизилися.