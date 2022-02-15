Ціни на нафту падають на послабленні геополітичної напруги
Світові ціни на нафту падають приблизно на 3% у вівторок днем у світлі можливого послаблення напруги між Росією та Україною, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.
Станом на 13:21 ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалася на 2,77% - до 93,81 долара за барель, березневих ф'ючерсів на WTI - на 2,95%, до 92,63 долара.
Вранці нафта дешевшала на 0,8%, але потім падіння різко прискорилося до 3%. Такій динаміці котирувань сприяла заява представника Міноборони РФ щодо повернення збройних сил Російської Федерації після закінчення навчань біля кордонів України. На цьому фоні побоювання за виникнення перебоїв із поставками знизилися.
"Єдине, на чому зараз справді зосереджений ринок, це Росія та Україна. Розвиток подій на кордоні країн матиме вирішальне значення для динаміки цін", - повідомив агентству Блумберг голова відділу сировинної стратегії голландської банківської групи ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).