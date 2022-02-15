В Антарктиді почалося бурхливе зростання рослинності

Антарктида починає цвісти, заявили вчені Університету Інсубрії у Комо (Італія). Дослідження показало, що на її території швидко поширюються два види рослин, повідомляє МИР24.

Йдеться про антарктичний лучник (Deschampsia antarctica) і колобантус кіто (Colobanthus quitensis). З 2009 по 2018 роки вони поширювалися вп'ятеро швидше, ніж за останні 50 років (з 1950 до 2009 року).

Останні десять років літні температури в Антарктиді поступово підвищувалися. Зростання становило 0,02-0,27 градусів Цельсія на рік. Сильне похолодання, яке сталося у 2012 році, не змінило загальної тенденції.

"Наземні екосистеми Антарктики швидко реагують на ці кліматичні впливи", – зазначила головний автор дослідження Ніколетта Канноне.

Вчені, що працюють на острові Сігні, також відзначили зниження чисельності морських котиків. Це також впливає на поширення рослинності, оскільки морські тварини знищують траву. Чому котиків поменшало, дослідники сказати не змогли. Ймовірно, це пов'язано із змінами морських умов та харчових ресурсів.

Автори дослідження зазначили, що якщо тенденції до потепління збережуться, у найближчі десятиліття в Антарктиді з'явиться більше вільних від льоду районів. Процеси на острові Сігні відбивають ситуацію на материку загалом.

Подальше поширення рослинності в Антарктиді змінить кислотність ґрунту, вплине на активність бактерій та грибків, розкладання органічних речовин. Ці зміни разом із руйнуванням вічної мерзлоти викличуть «каскад» наслідків для всіх наземних екосистем.

Крім того, потепління підвищує можливість появи в Антарктиді інших, немісцевих видів рослин. Вони здатні витіснити місцеву флору та призвести до незворотних втрат у дикій природі.