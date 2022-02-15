Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку пішли вниз так само швидко, як вони росли напередодні. Вже до 12-ї години дня вони опустилися до 28,162 гривень на купівлі та 28,19 гривень на продажу.

Національний банк, який у понеділок продав 377 млн доларів, щоб погасити хвилю ажіотажного попиту, був змушений знову вийти на міжбанк, але цього разу з покупкою валюти. Регулятор купив 50 млн доларів за ціною 28,18 гривень, після чого виставив ще один ордер на покупку на рівні 28,16. Такі дії НБУ правильно сприйняли продавці, і зниження припинилося.

Слідом за безготівковим різко подешевшав і готівковий долар. Вранці великі оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 28,63-28,65 гривень, а до обідньої перерви цінник опустили на 40 копійок, до 28,23-28,25 гривень.

Євро на FOREX перейшов від падіння до зростання і після вчорашнього зниження до 1,1281 долара піднявся на 72 пункти, дійшовши до позначки 1,1353 долара. Світові ринки відреагували зростанням на надію, що з'явилася, на мирне розв'язання протистояння України та Росії. Готівковий євро прямував униз за доларом: вранці його продавали по 32,50-32,55 гривень, а до обіду євровалюта в столиці подешевшала на 30 копійок, до 32,20-32,25 гривень.

Російський рубль відреагував зростанням на повідомлення про те, що збройні сили Росії завершили низку навчань, очікується повернення підрозділів Західного та Південного військових округів до пунктів постійної дислокації. По обіді рубль зміцнився до 75,40 руб/$. Зростання рубля та гривні збіглося у часі та швидкості зміцнення, тому готівковий рубль сьогодні у першій половині дня стабільний: його продають в основному по 3,71-3,74 гривні за 10 рублів.

Польський злотий теж подешевшав. Сьогодні у столиці його продають по 7,09-7,15 гривень.

«Криптовалюта №1» біткоїн сьогодні зростає в ціні і на даний момент подорожчав до 44425,85 доларів за 1BTC. Криптовалюти ростуть синхронно зі зростанням фондового ринку та ослабленням американського долара.