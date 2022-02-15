Передбачено вибухову популярність складних смартфонів

До 2024 року постачання складних смартфонів перевищать 30 мільйонів одиниць. Про це повідомляється у звіті агентства Canalys, повідомляє Лента.ру.

Фахівці зафіксували зростання сегмента складних пристроїв у 2021 році. Постачання девайсів цього типу за рік оцінили в 8,9 мільйона штук, у річному обчисленні зростання склало 148 відсотків. Для порівняння, загальний ринок смартфонів за рік виріс лише на сім відсотків.

"Ключовим каталізатором для зростання постачання складаних смартфонів стало активне використання пристроїв з великим екраном під час пандемії" , - зазначив аналітик Рунар Бьорховде (Runar Bjørhovde).

Також вважається, що завдяки новому сегменту виробники смартфонів можуть диференціювати постачання гаджетів та залучити додаткових споживачів. У зв'язку з цим експерти пророкують вибухове зростання даної категорії девайсів у майбутньому.

Очікується, що до 2024 року постачання доладних апаратів перевищать 30 мільйонів штук на рік. Також пристрої даного типу виявляться дешевшими. Якщо у 2019 році середня вартість гаджета (average selling price, ASP) становила близько двох тисяч доларів, то до 2024 року вона має наблизитись до позначки 1000 доларів.