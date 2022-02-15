Діалог РФ з НАТО щодо гарантій безпеки буде продовжено – Лавров

Росія продовжить діалог із США та НАТО з питань безпеки. Є шанс виробити непоганий пакетний результат. Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжимо наш діалог і щодо прояснення позицій Заходу щодо того, наскільки домовленими є члени НАТО в частині виконання цього принципу неподільності безпеки, і, звичайно ж, вестимемо експертні консультації щодо узгодження підходів із специфічних питань, чи то ракети середньої та меншої дальності, чи щодо зниження військових ризиків", – сказав він на прес-конференції за підсумками переговорів із головою МЗС Польщі, чинним головою ОБСЄ Збігневом Рау у вівторок.