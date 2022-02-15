Новий вин Honda викликав неймовірний ажіотаж

Honda почала приймати попередні замовлення на вен StepWGN нового покоління. Примітно, що модель ще не представили і не озвучили її вартість, але інтерес покупців виявився настільки великим, що вже зараз черга за автомобілем вишикувалася на півроку вперед. Це стосується як бензинової, так і гібридної модифікацій. Покупцям перші автомобілі доставлять лише у липні 2022 року, повідомляє Автоцентр.

Honda StepWGN шостого покоління доступний у двох версіях – Air та Spada. Відмінності між ними є і вони ґрунтовні. Наприклад, інший передок та корми, а також форма бамперів та радіаторними ґратами. Зовнішність першого - Air - більш стримана і спокійна, Spada - навпаки зухвала, що змушує привернути до себе увагу.

Також покупці можуть вибрати вен із бензиновою або гібридною силовою установкою. Детальні характеристики StepWGN марка називати не стала. Єдине, що відомо, це привід. У бензинової версії він передній чи повний, у гібридної – лише передній.

У салоні очікується система мультимедіа з 11,4-дюймовим дисплеєм, а також цифрова панель приладів. Її діагональ 10,2 дюйми. Крім того, у списку оснащення значний 15,6-дюймовий стельовий екран, якому відведена роль телевізора.

Зазначимо, що прийом попередніх замовлень на Honda StepWGN стартував 14 лютого. Повноцінну прем'єру вена заплановано на весну 2022 року. Точну дату поки не оголошено.