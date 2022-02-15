Коломойський: Я впевнений, що Приватбанк ми собі повернемо

Олігарх Ігор Коломойський упевнений у тому, що судові процеси щодо націоналізації Приватбанку у 2016 році закінчаться на користь колишніх акціонерів, повідомляє Економічна правда.

"Я просто впевнений, що ми його собі повернемо. Якщо все буде справедливо та чесно – то нам мають його повернути" , – сказав Коломойський.

За його словами, він сподівався на швидке вирішення питання після поразки Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року.

"Ми розраховували, що Петя (Петро Порошенко – ред) піде і справедливість швидко переможе. Але не перемогла. Вже три роки минуло. Але ми сподіваємось на краще" , – заявив олігарх.

Так званий "антиколомойський" закон, який передбачає неможливість повернення банку у власність колишнім акціонерам, Коломойський назвав "неконституційною фігнею".