Названо користь теплої ванни для здоров'я

Полежати в теплій ванні є одним зі способів розслабитися. А ще це одне з небагатьох доступних для всіх задоволень, у якого є чимало плюсів для здоров'я, повідомляє УНІАН.

В першу чергу тепла ванна знімає стрес. Вона допомагає розслабити напружені м'язи. За словами лікарів-дерматологів, шкіра виділяє ендорфіни, коли людина лягає в теплу воду. Ванна протягом 20-30 хвилин - відмінний спосіб відчути ефект зняття стресу.

Крім того, тепла ванна здатна зменшити біль. Тепла вода не тільки вивільняє ендорфіни, але і знімає болі в м'язах і суглобах. При цьому не важливо, відновлюєтеся ви після тренування чи страждаєте від артриту, регулярне прийняття теплих ванн може допомогти знизити біль.

В Японії популярні гарячі джерела, тому що вважається, що перебування в них покращує кровообіг. Дослідження 2016 року показало, що теплова терапія у вигляді теплих ванн або гарячих джерел дійсно допомагає поліпшити кровообіг. А це може знизити артеріальний тиск і сприяти загальному здоров'ю серцево-судинної системи.

Артрит, низька рухливість суглобів і навіть деякі аутоімунні захворювання — все це наслідки запалень в організмі. Тим, хто страждає від хронічного слабко вираженого запалення, тепла ванна може допомогти зменшити його.

Також фахівці радять за 1-2 години до сну прийняти теплу ванну. Це поліпшить якість сну.

Знаходження в теплій воді протягом години спалює стільки ж калорій, скільки 30-хвилинна прогулянка. Ванна спалює калорії, тому що тіло повинно більше працювати, щоб збалансувати температуру, поки ми занурені в теплу воду.

Теплі ванни в поєднанні з ефірними оліями можуть стати ідеальним способом проти сухості шкіри. Нанесення лосьйону відразу після купання, поки шкіра ще тепла, забезпечить утримання вологи.